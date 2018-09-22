〈南部〉總趕宮彩繪門神修復 神氣活現

2018-09-22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市定古蹟總趕宮舊有彩繪門神，是已故「人間國寶」台南彩繪大師陳壽彝的作品，已超過半世紀歷史，經過一年修復與調查研究後，終於找回門神華麗風采。台南市文化資產管理處表示，作品將先保存典藏，並依「文化資產保存法」提報一般古物審議。

大師陳壽彝作品 逾半世紀歷史

文資處表示，修護調查研究期間，研究單位獲原廟方耆老口述陳壽彝所繪的總趕宮門神下層為陳玉峰所繪，經修護團隊以Ｘ光攝影檢視圖案輪廓與彩繪層取樣分析，比對結果雖尚難斷定為陳玉峰彩繪門神，但推測為日治時期或更早之前的傳統門神圖案，也為總趕宮門神彩繪增添歷史價值。

陳壽彝大師生前繪畫能量豐沛，該件由陳壽彝繪製的秦叔寶、尉遲恭作品，為其現存同題材門神中，年代最久遠的，也是陳壽彝從事寺廟彩繪初啼試聲的第一組作品，意義深遠。廟方於二○一六年捐贈台南市政府後，文資處即委託李志上修復師進行修護。

文資處典藏 供教育與文創推廣

文資處表示，由於該組門神長期受到日曬，已出現煙害、罩漆黃化、起甲、細裂紋、粉化及彩繪層缺失等劣化現象，經科學分析與清潔處理後，陳壽彝的墨線走勢及線條美感仍清晰可見，因此修復師特別以修護用的不沾黏聚酯進行一比一的線稿描繪，將來可供教育及文創推廣運用。