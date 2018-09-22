〈南部〉全國首座鳳山溪再生水廠 今通水啟用

2018-09-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首座鳳山溪再生水廠今將通水啟用，打造新型態水資源園區，其中水科技教育館受歡迎，親子體驗３Ｄ互動、ＶＲ實境，每日可供應臨海工業區二．五萬噸再生水，開創水資源再生典範。

內政部全國推動六座再生水廠，高市府水利局搶頭香，首座鳳山溪再生水廠已完工，今將舉辦通水典禮，採ＢＯＴ方式興建完成，打造為藍鯨意象，朝向觀光工廠營運。

每日可生產2.5萬噸再生水

水利局表示，鳳山溪再生水廠每日可生產二．五萬噸再生水，提供臨海工業區內中鋼及中鋼鋁業用水，明年八月擴充達日供水四．五萬噸，相當於臨海工業區二成需水量。

水科技教育館 推ＶＲ實境體驗

其中水科技教育館結合聲光科技，推出「身歷其水」ＶＲ實境體驗，民眾彷彿化身飛天小水滴，俯瞰、參觀鳳山溪再生水廠，學習如何節約水資源；地球儀可以了解地震、海嘯情形，還能騎單車暢遊鳳山溪景點。

學校戶外教學 預約爆滿

園區還推出３Ｄ互動鳳山溪，巧妙結合魚群生態，親子穿梭其中，與魚群、青蛙互動，彷彿真的走在溪中，深受大人與小孩喜愛，學校戶外教學更是預約爆滿，串聯周邊保安濕地公園，成為民眾休閒好去處。

水利局指出，該計畫每年可挹注市庫約三億元，還能節省操作及水電費五千萬元，達到開源節流目標，更幫助產業旱季不缺水，堪稱是一舉三得，更是全國水資源再利用指標。

值得一提的是，鳳山溪再生水廠通水啟用後，未來搭配臨海再生水廠完工，總計每日產出再生水可達十萬噸，約佔臨海工業區四成水量，提供穩定的工業用水，成為最佳替代水源。