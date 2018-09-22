〈南部〉《台東縣長參選人較勁》劉櫂豪提客家政見 饒慶鈴發表競選歌

2018-09-22

〔記者張存薇／台東報導〕民進黨台東縣長參選人劉櫂豪昨天公布「客家政見」，他表示，將增加客家事務預算，透過公私協力活絡客家學堂，讓客家文化代代傳承。國民黨台東縣長參選人饒慶鈴則發表競選主題曲《台東Saic’len》「台東加油」，希望透過在地歌聲，唱出台東的希望與活力。

劉櫂豪妻子林子煊是高雄美濃客家人，為了要與子煊阿嬤對話，劉櫂豪一點一滴學講客語，他說，客家、閩南、新住民及原民等多元多族群文化，都是台東縣最寶貴資產，好的縣長要重視不同族群的文化，讓每個族群都能有自信的代代傳承。

他進一步說，爭取一千六百多萬元經費的台東市客家學堂今年已正式啟用，縱谷各鄉鎮也有屬於自己的客家聚會地點，未來要提升縣府客家事務預算。

劉櫂豪總部昨天也公布「客家文化 代代相傳」客家競選廣告影片，連結網址為https://www.youtube.com/watch?v=gF9f08sW3ZE。

議長饒慶鈴昨天則公布競選主題曲《台東Saic’len》，饒慶鈴表示，Saic’len是阿美族語「加油」的意思，希望提振台東人的士氣，讓大家對台東的未來充滿希望！

饒慶鈴說，《台東Saic’len》邀請台東青年原民樂團Kyo to Alashi主唱，歌曲下載連結 https://youtu.be/l5dCcbHByes。