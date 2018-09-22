〈南部〉全縣第7家 台東再啟用食物銀行

2018-09-22

〔記者王秀亭／台東報導〕由基督教救助協會成立的「一九一九食物銀行」，考量台東縣經濟弱勢家庭比例高，選在昨天九二一地震滿十九週年，在台東市啟用區域型實體食物銀行，供有緊急需求的弱勢家庭直接領取所需物資，縣府社會處表示，這是縣內第七間實（食）物銀行，縣府會透過公私部門互補、協力模式，避免資源重疊。

五百三十一個案家庭受惠

基督教救助學會秘書長夏忠堅表示，一九一九食物銀行從二○一一年起，每兩個月透過志工送每份約市價兩千五百元的食物包到受助家庭，台東縣是服務密度最高的縣市，全縣有五十七個分行，目前服務五百三十一個案家庭。

夏忠堅說，考量有許多急難家庭需要立即服務，協會從三年前開始區域型與社區型實體食物銀行，台東四維服務中心是區域型實體食物銀行，有社工駐點，可立即為民眾進行救助申請。

台東市區域型實體食物銀行昨天由縣長黃健庭、台東市長張國洲及立委劉櫂豪等人共同揭幕啟用，實體食物銀行內的貨架上陳列白米、洗衣精等生活用品，冰箱內還有各式冷凍包。

夏忠堅表示，受助家庭可隨時到實體食物銀行，依所核發的點數選取需要的物資，經過三至六個月的服務後，若有持續需要，會轉成中長期個案，由一九一九服務中心接續服務。

台東縣社會處社會救助科表示，包括社會處設置的實物銀行，全縣共有七間實（食）物銀行，其服務對象各有不同，有服務兒少家庭、經濟邊緣戶或單親、弱勢家庭，避免資源重疊或遺漏，縣府所辦實物銀行主要以短期、急迫性個案為主，社會處每半年會召集縣內各家實（食）物銀行，召開聯繫會議，彼此協調、討論，讓有需求者都能獲得適切的資源。