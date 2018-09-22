〈南部〉潮州空品測站 臭氧濃度連4年全國最高

2018-09-22

〔記者李立法、陳文嬋／綜合報導〕屏東縣潮州空氣品質監測站連續四年測得臭氧（O3）濃度居全國最高，屏東測站緊追在後，PM2.5也居全國前半段，屏東審計室促請縣府為居民進行健康風險評估，並協調主要污染源高雄市共同防制空污問題。

季風影響 高市工業區廢氣吹向屏東

屏東即將進入空品不良季節，每年秋冬時節受季風影響，不斷將高雄市林園、大寮等地工業區工廠廢氣吹向屏東，加上屏東境內山勢阻擋空氣循環，使得大潮州地區及北屏東空污指數居高不下，備受縣民關切。

屏東審計室調查，潮州空品監測站從二○一四年起，連續四年所測得的臭氧濃度高居全國第一，分別為二○一四年七十五．九ppb（該年全國平均值為五十七．八），二○一五年七十．三四（五十五．四），二○一六年六十七．○八（五十．三七），二○一七年七十一．六（五十五．七六），均高出全國平均值甚多。

PM2.5濃度 與屏東站位居前半段

審計室指出，屏東站測的臭氧濃度僅次於潮州站，排名全國第二，兩測站PM2.5濃度也位居全國各縣市的前半段，空污問題已嚴重威脅縣民健康，屏東縣政府應就空污成份可能對居民造成的健康風險進行評估，並有所因應，同時協調空污源頭高雄市，執行污染物減量排放的有效措施，爭取空污防制經費及回饋金。

環保局︰已針對污染物質進行分析

屏東縣環保局空污科表示，屏東境內的O3及PM2.5多半來自由高雄市的工業區，該局已針對各項污染物質進行分析，相關數據將做為居民健康風險管理，以及日後爭取回饋金或空污防制經費的依據，今年並設置空氣品質微型感測器，掌握工廠不當排污時段，結合無人飛機（UAV）空中稽查及通報機制，降低空污。

高市府︰找屏東縣研擬空污防制措施

高市府環保局表示，近年來針對空污管制採取多管齊下措施，積極在林園、臨海工業區推動多項空污管制措施。尤其新空污法增訂「好鄰居條款」，納入區域聯防概念，考量空氣污染物流通性質，未來高市在擬訂空氣污染防制計畫時，會找屏東縣研擬空污防制措施，為高屏空品一起努力。