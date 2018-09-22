〈台北都會〉批親子空間不足 姚文智提4政策

2018-09-22

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰進入倒數階段，民進黨籍台北市長參選人姚文智搶攻親子票，提四項親子政策。姚批評北市各區親子空間場館不足，場地又狹小，專屬親子、兒童場館不多，他首要目標就是要在民生社區創造公園與社區融合的專屬親子場館，並在十二行政區推動親子遊戲館。

各行政區親子空間 不足且狹小

姚文智昨召開記者會說明親子政策，北市松山、信義選區議員許家蓓、許淑華、洪健益、張茂楠到場力挺。

姚文智說，台北身為首都，但現階段各行政區的親子空間場館不足，有大幅成長空間，需建構優質育兒環境，替家長分憂、減輕負擔。

姚文智提出四項親子政策，第一是在松南基地東側鄰接民權公園與民生社區側，設置大型親子遊戲館、兒童藝展場；第二是在十二個行政區增設親子遊戲館；第三是設置讓身心障礙兒童可使用的多元共融遊具；第四是藉由設置親子遊戲館，搭配松南營區變更案與富錦街打通，讓民生社區空間升級。

姚文智說，目前公園遊具大多以塑膠製的罐頭遊具為主，缺乏城市美學概念，且兒童遊戲設施不合格比率高，雙北廿八座公園遊戲設備，高達九十三％不符國家標準，未來將落實遊戲設施的安全查核、檢修、督導等。

公園遊具 無美感且大多不合格

對此，北市公園處表示，自柯市長上任即開始推多元共融、具特色的遊具，目前各大公園逐年改善，安全查核原由區公所管理，自二○一六年起工務局接手，當初可能有九成不符國家標準，目前逐步改善，降為為六十二．七三％，該數字以公園為單位，只要公園有一項不符，就屬整個公園都不符國家標準。

市府：不合格遊具已逐步改善

公園處解釋，其實不符國家標準不代表遊具不安全，舉例來說遊具間距或排列都列入評估範圍內，如果遊具有安全疑慮，絕不可能開放給民眾使用。

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