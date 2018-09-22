〈台北都會〉中秋連假交管 台北市取消18處調撥車道

2018-09-22

〔記者黃建豪／台北報導〕為因應中秋連假返鄉、出遊人潮，台北市交通管制措施，包括九月廿日連假首日，配合國道一號（南下）實施高乘載管制，台北市共有八處管制點，提醒駕駛留意，九月廿四日中秋節當天，全市也將取消十八處路段的調撥車道。至於路邊停車收費與假日開放黃線停車路段，廿四日比照一般假日。

配合國道高乘載 北市設8管制點

隨著連假到來，台北市幹道昨下午就湧現車流，員警、義交因此於下午四時，在忠孝西路、中山北路口等九十八處重要路口提前站崗。交通大隊表示，針對大型百貨公司、陽明山、木柵動物園及開放烤肉的河濱公園等景點，也會在連假期間增派交通疏導崗位，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致。

交通管制工程處指出，民權東路、永福橋、水源路、中山北路、重慶南路、民生西路等十八處路段調撥車道，以及全市一○六處行人專用時相號誌路口、六十八處三色運作號誌路口，將在九月廿四日當天取消實施。

交通大隊提醒民眾，九月廿二日上午七時至十二時，針對國道一號（南下）將實施的高乘載管制，台北市八處管制點，包括：重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街高速公路南下匝道口、建國高架、環河北路南下匝道、成功路二段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路二段南下匝道口，籲請民眾留意管制地點和時段。

公共運輸處也表示，崁頂永義宮九月廿三日、廿四日舉辦中秋嘉年華活動，將管制汀州路一段（南海路至寧波西街段），二五三、六七一公車將配合改道，也提醒用路人注意。