〈台北都會〉電子遊戲場自治條例草案 議會暫擱置

2018-09-22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會昨討論「新北市電子遊戲場業管理自治條例」草案，但議員對於設置地點與學校的距離、場所，甚至未納入夾娃娃機、電競等內容，意見分歧，最後決定暫時擱置，待管理夾娃娃機的「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案送到議會後，再一併討論。

經發局長張峯源表示，電子遊戲場業管理目前是依據二○一二年十二月訂定的「新北市電子遊戲場業設置辦法」，而依據經濟部「電子遊戲場業管理條例」規範，電子遊戲場設置應距離國民中小學、高中、職校及醫院五十公尺以上，市府依「兒童及少年福利與權益保障法」要求距離兩百公尺，自治條例從嚴，比照台中、台北、高雄，提高到一千公尺。

分級管理 普通級限距學校50米

自治條例也提出分級觀念，除了原本管理的限制級如吃角子類，須距離學校一千公尺，並將如湯姆熊、BabyBoss職業體驗任意城等普通級也列入管理，必須距離學校五十公尺，且只能在百貨公司、賣場設置，防止夜間營業及治安死角。

議員批太近 夾娃娃機應納討論

民進黨籍議員李坤城認為五十公尺距離學校太近、許昭興擔心機台不合法，國民黨籍議員陳儀君則認為應與夾娃娃機一起討論，意見分歧；主席蔣根煌裁定，待「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案送到議會後，再一併討論。張峯源表示，可望在十月中旬將草案送到議會，但有官員私下透露，以議會目前的生態，這個會期應該沒有機會審議。

另一方面，因得知議會有意在昨天提案提前閉會，時代力量議員參選人曾柏瑜、陳志明、唐聖捷、彭盛韶、張祐銓，從下午開會後就在議會全程旁聽，直到會議結束，無人提案提前閉會；時代力量隨即召開記者會表示，將持續監督，希望議員好好開會，不要因拚選舉而怠惰職務。