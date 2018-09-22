〈北部〉青年住宅銷售差 劉曉玫：轉型租售兩用宅

2018-09-22

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內推出的「青年安心成家住宅專案」，如今繳納訂金狀況不如預期僅二成多。縣議員、花蓮縣長參選人劉曉玫說，錯誤政策當然衝擊購買意願，她主張，青年住宅應當轉型為「出租」和「讓售」雙軌並進的社會宅，讓經濟能力弱勢的家庭有一個安身立命之處。

前縣長傅崐萁在新城鄉推出四棟共八百多戶，每戶二十坪、售價二百五十萬元的「賣斷式」青年住宅。劉曉玫說，從二○一六年推出後，過程中波瀾不斷，建案還沒蓋好前，就花了大量廣告費宣傳個人，甚至先前出現僅一成承購戶繳款，還流標四次，至今，繳款狀況仍十分不理想。

劉曉玫說，花蓮整年的新建案大約七至八百戶，但這個案子卻高達八百戶。且依據先前的實價登錄價格，青年住宅沒有比周邊房價還優惠；甚至上百戶只有一、兩部電梯，配套明顯不足，而之前縣府即便把訂金金額從五十萬降低到十萬，仍無法吸引多數民眾繳納訂金。

劉曉玫主張青年住宅不應只能「買斷式」販售，還可將部份轉型為能出租的社會住宅，對象除青年，也擴大到經濟弱勢家庭群體。她舉例，台東近期還祭出單身青年租屋只要三千元的優惠，提供友善的居住環境，租金可設定為市場行情的七至八成，降低民眾財務負擔，累積年輕人的第一桶金。