〈北部〉資格不符 竹苗7選將登記無效 

2018-09-22

〔記者彭健禮、黃美珠、王駿杰／綜合報導〕苗栗縣選舉委員會昨審議年底選舉候選人資格，其中，參選縣議員的吳昌運因仍在假釋中、參選頭份市民代表的陳兆檳曾違反選罷法，不得登記為候選人；另有三人重複登記參選代表及村里長，依選罷法規定也都審定登記無效。

新竹縣方面，新竹縣選委會表示，關西鎮代參選人陳柏誠因涉及公共危險案被判刑兩個月，未能趕在八月卅一日登記截止前執行完畢，所以不具備候選人資格，但陳柏誠不滿正申訴中。此外，竹東鎮代會副主席鄭朝日因同時爭取連任代表、又登記參選縣議員，明顯失格。

新竹市部分，市長、議員、里長參選人全數合格，無人資格不符。

苗縣選會指出，登記參選第二選區縣議員的吳昌運，因案被判刑確定，且保護管束到明年一月，尚未執行完畢，依規定不得登記候選人；登記參選頭份市民代表的陳兆檳，曾因違反選罷法被判刑確定，也資格不符。

三義鄉溫清郎重複登記參選鄉民代表及廣盛村長、楊孫圓妹重複登記參選第四選區鄉民代表及西湖村長，後龍鎮民李咸章重複登記參選第二選區鎮民代表及復興里長，依選罷法規定都登記無效。

選委會表示，縣長、縣議員候選人資格結果將函報中選會；鄉鎮市長、代表及村里長候選人資格結果，將函知各鄉鎮市公所選務中心。