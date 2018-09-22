〈北部〉竹市東大路機車地下道 整修開工

2018-09-22

〔記者王駿杰／竹市報導〕連接新竹市重要幹道的東大路機車地下道，市府將改善地下道鋪面、加寬人行道、提升照明與改善漏水並美化側牆，導入城市美學概念，提供友善人行環境，昨天開工，預估明年三月完工。

新竹市長林智堅表示，東大路與花園街地下道為新竹市機車族主要交通要道，串聯市中心與新竹公園，周邊更有數所學校，而東大路機車地下道更是機車族每日上下班必經之處，據交通處統計，尖峰時刻每小時有超過兩千兩百輛機車進出，但既有的人行空間不足，行人與車爭道，險象環生。

改善鋪面、提升照明

林智堅表示，東大陸橋啟用至今已五十多年，長期缺乏完整修繕，這次工程將改善地下道鋪面及漏水情況，而東大路地下道現有人行道僅六十公分寬，未來也將擴大至一百公分，讓民眾便於通行，也更加安全。

人行道拓寬為100公分

林智堅說，這項工程完成後會有三個改變，分別是機車與自行車族將擁有更好的交通環境、行人將有更寬廣的步行空間、地下道將更明亮乾淨，未來配合新竹公園啟用，串連出友善的景觀路廊。

預估明年3月完工

市府工務處副處長曾嘉文表示，預估明年三月完工，將透過橋梁柱體照明及機車地下道景觀、人行道空間增設、天橋修繕及美化，讓人行空間變大，動線更加順暢，也會簡化路口設施。

工程將先從交通量不大的花園街地下道著手，並處理東大路地下道上方橋體漏水及天橋階梯級高及級深不符規定等問題，施工期間並會做好配套規劃，將交通衝擊降到最低。