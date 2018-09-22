〈北部〉疑檸檬愛玉湯惹禍 文昌國中223生不適

2018-09-22

〔記者謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕桃園市桃園區文昌國中、八德區大勇國小，接連傳出學生在吃完營養午餐後出現不適症狀，經市府教育局、衛生局追查，文昌國中疑似午餐的甜點檸檬愛玉湯惹禍，八年級有高達二二三人出現不適，而大勇國小竟是有學生因一時好玩，將打掃用的漂白水倒入菜餚中，導致五名同學誤食送醫。

45人症狀嚴重送醫 治療後已出院

文昌國中八年級有十六班共四三八人，昨早開始共有二二三人出現腹痛、嘔吐、腹瀉等情形，其中四十五人症狀較為嚴重，分別被送往經國敏盛及聖保祿醫院，經治療後都已出院，學校研判應是前天的營養午餐出了問題，市議員萬美玲獲悉後前往急診室探視學生，要求相關單位查明原因。

校長田應薇表示，八年級前天的營養午餐菜色，分別是彩椒鐵板魚、干丁肉燥、花椰菜炒鮮菇、炒青菜、檸檬愛玉湯，根據團膳公司人員表示，除了甜湯是專門供應文昌國中學生食用，其他菜色都有交叉供應給其他學校，並沒有出現任何問題，因此，懷疑可能是檸檬愛玉湯或是其中的冰塊出問題。

衛生局指出，文昌國中八年級營養午餐是由松晟企業社提供，昨天已派員到校採樣檢體並到工廠實地稽查，發現廚工手部受傷等多樣缺失，已責令業者於廿八日前改善完畢。

傳誤食漂白水 大勇國小5生送醫

大勇國小昨天下午一點多，有四男一女共五名高年級學生，吃完營養午餐後出現腹痛、噁心想吐等症狀，校方緊急通報消防局將學生送往衛福部桃園醫院，所幸治療後都已無大礙，教育局、校方調查，並非營養午餐出現問題，而是一名負責打掃工作的學生，誤以為所有人都吃完飯，因一時好玩將打掃用的漂白水倒入咖哩、四季豆的菜餚餐桶中，導致幫忙分送蛋糕、延後用餐的五名同學誤食送醫。

學生說，因走廊打掃過有漂白水味，吃飯時並未察覺異狀；校方表示，學校環境每週消毒一次，會由老師先以一比十的比例稀釋漂白水，再交給學生於打掃時使用，昨天剛好是消毒日，闖禍的學生沒有惡意，事發後也非常自責，未來除了要對學生進行輔導教育，也會召開會議討論後續的處置方式。