〈中部〉霧峰國際NGO中心揭牌 續推官舍改建

2018-09-22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕原是省府官舍的霧峰光復新村，市府為了讓台中國際化，轉型為國際NGO中心，廿一日舉行揭牌儀式，目前已有七個國際非政府組織進駐，市長林佳龍表示，文化部已同意編列近一億元的預算，補助官舍第二期改建，屆時將可容納更多的組織進駐。

霧峰光復新村的國際NGO中心揭牌，林佳龍、文化部主任秘書陳濟民、外交部中部辦事處長宋子文、社會局長呂建德、勞工局長黃荷婷、消防局長蕭煥章、市議員李天生、張芬郁共同見證，林佳龍也與搜救犬鐵雄親密互動，很多民眾看到鐵雄都忍不住大喊「鐵雄！鐵雄！」

7個單位進駐 還有青創基地

為活化閒置官舍，市府去年九月編列預算，對官舍進行第一期修復，完成十三間房舍，作為「國際NGO中心示範區」，除了有七個單位進駐，還有青創基地。

今年九月，除四間作為共享空間外，剩下九間已有兩支德國國際救難隊（BRH、ISAR）、台中搜救犬隊、亞洲大學INGO研究中心、台灣畫話協會、台灣尤努斯基金會、國際外科總會亞太分會等七單位組織進駐；而國際自由婦女聯盟亞太總部（INLW）也正在申請進駐中。

林佳龍表示，光復新村是台灣民主運動的發源地，從日治時期「台灣議會之父」林獻堂所發動的議會設置請願運動、到戰後本土精英論政之處，有其特殊的歷史背景；隨著台灣全球化，希望以非政府組織與國際連結，代表台灣的巧實力，也象徵台灣公民社會豐富的力量。

近億二期工程 將修繕66間房舍

市府已爭取到文化部預算經費支持，將推動近一億元的二期修繕工程，規劃修繕六十六間房舍，作為國內外NGO辦公、會議及住宿空間，並結合舊省議會、立法院中部辦公室的設施，加上霧峰林家花園、九二一地震教育園區、故宮遺址等景點，將吸引更多國際組織來駐點。