〈中部〉921地震19週年 九九峰復育佳物種豐

2018-09-22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕昨日是九二一地震十九週年紀念日，當年在強震中一夕變禿頭的九九峰，隔年由南投林管處公告為自然保留區，經休養生息、自然復育，九九峰復育情況極好，林管處委託調查監測，發現動植物生態豐富，其中最珍貴的是發現九九峰秋海棠、台灣特有種黃頸蝠、瀕臨絕種的石虎，以及在台灣首度繁殖的鳥類「佛法僧」。

地貌特殊的九九峰，原本山頭翠綠，九二一大地震，讓其瞬間變成光禿一片，隔年五月南投林管處即依「文化資產保存法」規定，公告成立「九九峰自然保留區」，面積有一一九八公頃多，整區嚴格禁止改變及破壞其原有自然狀態。十九年後九九峰變化多，南投林管處昨日就到草屯鎮土城里，跟里民分享九九峰的變化和現況。

崩塌地植生已接近震災前

南投林管處表示，經過十九年天然復育，區內崩塌地植生已恢復青翠蓊鬱，且野生動植物豐富，已接近震災前的蓬勃生機。

曾發現九九峰秋海棠、黃頸蝠

從二○○三年起進行保留區的生物資源監測調查，設置定點進行植被覆蓋率監測，發現植物有一一二科三六五種，菇菌三十四科一○三種，哺乳動物十三科廿一種，鳥類三十六科一○九種，蛛蜘類三十三科二七二種，昆蟲也有一五四科七五六種，另外還有兩棲類、爬蟲類等也都很豐富。

林管處也說，這些年發現的生物中，其中以台灣特有種黃頸蝠、瀕臨絕種野生動物石虎，以及委託台灣省野鳥協會調查紀錄到在台灣首度繁殖的鳥類「佛法僧」最為珍貴。