〈中部〉南投抓空污 祭出熱顯像儀加空拍機

2018-09-22

〔記者謝介裕／南投報導〕工欲善其事，必先利其器！南投縣環保局首度運用空拍機結合紅外線熱顯像儀科技，作為偵測工廠是否違法排放廢氣的利器，不但彌補稽查人力不足問題，甚至連燈光昏暗的黑夜，也能清楚顯示空氣污染源，讓違規業者無所遁形，從今年一月迄今，已成功取締九件。

南投縣懸浮微粒（pm10）濃度，從二○一二年迄今，總是居高不下，除了台中火力發電廠、雲林六輕等外來污染源因素，境內懸浮微粒污染源，不乏與工廠偷排放廢氣有關，令環保局不敢輕忽。

由於夜間進行稽查工作時，常因視線不佳影響稽查效率，環保局遂於兩年前開始培訓稽查人員，從地面運用紅外線熱顯像儀稽查，目前技術、技巧均已純熟，今年以空拍機結合熱顯像儀，擴大稽查範圍。

工廠黑夜偷排無所遁形

南投縣環保局長方信雄指出，該偵測方式係運用氣體濃度變化原理，紅外線熱顯像儀一旦偵測到「熱氣」資訊，便會在瞬間予以視覺化，再利用溫度差異的輻射能量轉換為電訊號顯示影像，以確認工廠有無違法排放情形，遭查獲的工廠多半是趁夜間摸黑偷排，業者原以為神不知、鬼不覺，殊不知違規情節早已被監測、蒐證，也成為開單處分的最佳依據，令業者無法狡辯、耍賴。

今年迄今已取締九件

環保局指出，依空污法相關規定，違規者可處十萬元以上、二千萬元以下罰鍰，首度違規又願意配合改善相關排放設施者，多半只罰十萬元，累犯則採累進制處分，今年迄今取締九件違反空污案件，共裁罰一百三十萬元，呼籲業者切勿心存僥倖，須依法規規定進行操作，且須妥善做好設備保養維護，定期檢視設備運作情形，避免受罰。