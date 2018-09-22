〈中部〉國小旁歌唱店招手攬客 警查無不法

2018-09-22

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣議會定期會昨天縣政總質詢議程，縣議員林緗亭、林沐惠說，接獲太保市安東國小家長投訴學校旁有某休閒廣場開業，放學時段，店內有女子向外招手，嚴重影響學童身心靈，有關單位應即處理；這間休閒廣場業者受訪回應，營業內容是單純唱歌，沒有女子到街上拉客，店外張貼的女子圖像也無露點；縣府經濟發展處長林學堅表示，昨發文給鄰近三家業者，七天後聯合稽查。

林學堅說，縣府日前聯合稽查附近三家特定行業，一家歇業，一家建物屬農舍，不得做視聽歌唱營業使用，一家位於住宅區，違反都市計畫法臺灣省施行細則，將再稽查、處理不法；而議員所指安東國小旁某休閒廣場屬農舍，近日將再稽查。

林緗亭說，接獲家長反映安東國小旁，八月開幕的一家休閒廣場，內有女子向外招手攬客，尤其是下午當學童放學時，就有女子坐在店內，業者有商業登記，屬視聽歌唱業，先前請警方查察，結果查無不法，但她認為此類特定行業不應緊鄰學校。

她表示，「兒童及少年福利與權益保障法」第四十七條規定，酒家、特種咖啡茶室、成人用品零售店、限制級電子遊戲場及其他涉及賭博、色情、暴力等經主管機關認定足以危害兒少身心健康的場所，應距離幼兒園、國民中小學、高中、職校二百公尺以上，但「嘉義縣特定行業管理自治條例」並未規範特定行業與學校的距離，要求縣府提案修法；對此，林學堅承諾研修自治條例送請議會審查。