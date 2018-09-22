〈中部〉麥高泳池增SPA設施 開放付費使用

2018-09-22

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣麥寮高中（簡稱麥高）游泳池SPA功能設備昨天剪綵啟用，除提供學校教學，也開放一般民眾付費享受五星級游泳運動及紓壓設施。

昨天剪綵儀式由雲林縣副縣長丁彥哲、教育處督學陳麗美、縣議員林深、林建鴻、許志豪、麥寮鄉長許忠富與麥寮高中校長林正雄等人主持，麥寮鄉老人會太鼓隊及麥寮國小飛龍隊表演熱鬧慶祝。

週二、週四晚上及週六開放

林正雄表示，麥寮高中游泳池週一至週五做為教學專用游泳池，提供各學校游泳教學，週二、週四晚上及週六全天開放一般民眾享受親水紓壓休閒活動，週日休館。

林正雄說，麥寮高中游泳池由教育部與縣府斥資四千五百萬興建的溫水教學游泳池於二○一四年啟用，麥寮公所今年再斥資一千五百萬元增設SPA設備，為縣內經營最完善、最充分使用的游泳池。

門票暫定80元 設籍麥寮長輩免費

許忠富表示，麥高游泳池增設氣泡床、蒸氣室、烤箱等設備，還有兒童戲水池等SPA設備提供娛樂，讓游泳池除了溫水游泳池提供運動外，提供鄉親更多元更舒適的親水場域。

林正雄指出，游泳池由學校負責營運，聘用三位救生員與一名管理員，除各校教學使用，一般民眾門票暫定八十元，設籍麥寮鄉六十五歲以上、十六歲以下與在麥寮鄉服務的公務員免費。