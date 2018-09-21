〈南部〉綠公布民調：高、林死亡交叉

2018-09-21

〔記者邱灝唐／台南報導〕年底選舉將近，各家民調紛紛出爐。民進黨台南市黨部昨日公布由黨中央所作的民調，民進黨台南市長參選人黃偉哲大幅領先國民黨參選人高思博、無黨籍參選人林義豐；市黨部主委黃先柱更說，由於近來假民調太多，所以才公布這份民調。

根據市黨部公布的民調，黃偉哲以三十九．九％領先高思博、林義豐的十四．七％和十四．六％，與先前高陣營聲稱「高、黃兩人將死亡交叉」有所出入；黃先柱說，死亡交叉說的應該是「高、林二人」，並舉國民黨高雄市長參選人韓國瑜支持度勝過民進黨高雄市長參選人陳其邁被質疑假民調一事，強調許多民調只為了政治操作，也因假民調太多才會公布這份數據。

高思博陣營強調民調「有一分證據說一分話」，尤其根據內部民調，黃偉哲的支持度已經由黨內初選時的五十％砍半至二十二．九％，高思博支持度則為十九％，雖然上升幅度不大，但與黃偉哲之間的差距不到四％。黃陣營則反酸，這種粗糙騙術只會增加選民對高思博的嫌惡。林義豐未回應民進黨民調。

除了關注藍綠雙方的攻防，這份民調也顯示黃偉哲支持度從六月初的四十％變為三十九．九％，讓人好奇三個月來的造勢活動，全都被八月底的水患抵銷，尤其在總統蔡英文、行政院長賴清德都南下輔選的情況下，民調仍然持平。對此，黃先柱解釋，民進黨的災區重建妥善，且國民黨的操作和「老天有眼」都引起鄉親反感，因此在溪北的支持度不降反升，只是東區、南區、安平區（立委第四選區）的支持度有下降，所以才呈現持平的態勢。

這份民調調查日期為九月十三至十四日，完成數為一二五九名廿歲以上具有投票權公民，在九十五％的信心水準下，抽樣誤差約為正負二．八％。