〈南部〉高壓電線密布 大智陸橋防護網將改善

2018-09-21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化下個月十四日將通車，唯一沒拆的大智陸橋是鳳山通往屏東的交通要道，車流量多、噪音大，也曾發生騎車墜橋意外，地方爭取設置隔音牆，加上防護網老舊破損，橋下台鐵高壓電線密布，萬一有人掉落會被電死，地方促中央改善，維護人車通行安全。

高雄工務段 預計年底前完工

公路總局高雄工務段表示，中央重視地方民意，已進行大智陸橋伸縮縫改善工程，有助於降低噪音污染，並將改善防護網，預計今年底前完工，另於下個月底前完成周邊噪音監測，以評估是否裝設隔音牆，作為未來裝設高度、長度的依據，大約半年就能完工。

高雄鐵路地下化將於十月十四日通車，鳳山大智陸橋長六百五十公尺，將是通車後唯一沒拆的陸橋，橋下台鐵高壓電線密布，加上防護網老舊破損，地方擔心火車通行險象環生，萬一有人掉落會被電死。

噪音監測 評估是否設隔音牆

尤其大智陸橋是鳳山通往屏東的交通要道，每日車流量達三千部自小客車，去年發生三十六件車禍、造成二十六人受傷，今年一至八月共發生三十一件車禍、造成十八人受傷，過去曾發生死亡車禍，除了騎士自撞護欄死亡外，還有騎士撞飛墜橋喪命。

武松里長參選人戴惠敏表示，大智陸橋過去曾發生死亡車禍，地方擔心天外飛來人車，危及住戶生命安全，且大智陸橋車流量多，飽受噪音污染，爭取裝設隔音牆，以維護人車通行安全；議員陳慧文指出，大智陸橋下高壓電線密布，就怕人車墜橋觸電，更影響火車通行，盼中央改善防護網、增設隔音牆，避免發生觸電意外。