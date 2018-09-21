〈南部〉枋寮隆山路平交道 停等長達15分鐘

2018-09-21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台鐵枋寮火車站是南屏東鐵公路的交通樞紐，枋寮火車站以南的隆山路平交道是鄉內幹道，但近來平交道柵欄放下頻率及時間大增，甚至等候達十五分鐘，尤其是下班時間，引發居民反彈；枋寮火車站回應，目前已在安全的前提下改善，一天約有三班，每次等停約五分鐘左右。

火車站︰已改善 1次約5分鐘

台鐵潮州到台東站間的鐵路正進行電氣化工程，每週一到四及週六晚間七點後的夜間列車停駛，最末的幾班列車都得在枋寮調頭，晚間七點後卻造成平交道柵欄更頻繁降下，因隆山路極靠近聚落，引發民怨。

議員黃建溢表示，隆山路平交道在列車剛啟動往南時就會放下柵欄阻擋，柴油車啟動較慢，等候時間本來就長，但現在卻有增長趨勢；更有居民抱怨，有時平交道柵欄放下，等了好久卻無列車經過，空等猶如「裝肖維」。

枋寮鄉長參選人丁勇智接獲民眾陳情到場實測，發現停等時間逾十分鐘，甚至有達十五分鐘之譜，他到枋寮火車站反映，要求台鐵應盡速改善。

火車調頭耗時 下班時段惹民怨

枋寮火車站站方回應，最末幾班列車要調頭再轉換股道，但轉換處靠近隆山路平交道，平交道偵測到列車靠近就會放下柵欄，因此造成列車未通過、平交道卻放下柵欄，這也是為了安全起見，這種狀況一天約有三班，每次約在五分鐘左右，加上正好是下班時間，能理解民眾不滿。

站方指出，平交道停等次數也因夜間施工的軌道車輛不定時出發較以前頻繁，已請工作人員密切注意；因列車切換股道須確保平交道淨空，切換空檔會儘快拉起柵欄讓車輛通行。