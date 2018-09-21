〈南部〉觀光局新遊程 四區海線潮旅行

2018-09-21

〔記者葛祐豪、黃建華／高雄報導〕高雄市觀光局首度攜手梓官、彌陀、永安、茄萣四區，規劃四條深度旅遊的遊程，值得一遊。

梓官、彌陀、永安、茄萣呷海味

觀光局已陸續出版田寮、林園、大寮、六龜、旗山、內門、鹽埕、旗津等系列手冊，受到遊客好評，今年則攜手梓官、彌陀、永安、茄萣四區，首度推出「搧海風 呷海味！高雄海線潮旅行」。

四條深度旅遊的遊程，包括到梓官看古厝剝毛豆做筷子、到彌陀編草席捏魚丸喝咖啡、到永安認識石斑魚挑戰迷你膠筏、到茄萣欣賞生態之美嘗試手作蘆笛。

這四區的食材，除了新鮮魚貨，還有許多生鮮蔬菜，觀光局邀請H2O水京棧主廚，到四區挑選食材設計食譜，昨天公開展示成果。

菜色包括使用梓官的赤尾青蝦和結球白菜，創作的「傳統白菜滷」和「時蔬海苔捲」；使用彌陀的無刺虱目魚和生白蝦，創作的「經典馬賽海鮮魚湯」和「西班牙烤海鮮飯」；使用永安的石斑魚和花生，創作的「樹籽金磚蒸石斑」和「酥炸海苔拌花生」；使用茄萣的烏魚子，創作的「蔬果沙拉」和「奶油義大利麵」，相關食譜都收錄在各區細說手冊中，讓民眾在地採買後，在家也能享受星級美味。

深度旅遊 十月十四日辦同樂會

除了深度旅遊，十月十四日在梓官蚵仔寮大酒家，將舉辦「高雄海color同樂會」，由四區的社團學校，及台灣土產搖滾樂團「拍謝少年」、在地台味的「打狗亂歌團」等，帶來精彩表演，現場還有各式文創手作DIY、「魚丸捏捏樂」比賽，詳情可上「來觀光吧！魅力高雄」粉絲團查詢。

另，民政局配合經濟部宣導夏月用電尖峰期間節電措施，二十二日晚間將在新崛江商圈文橫二路段（五福二路至新田路）舉辦「一○七年區里節電宣導活動晚會」，屆時新興警分局將配合實施區域交通管制，民眾請改道。