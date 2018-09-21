〈南部〉趁雨偷排污 環局擬設吹哨者機制

2018-09-21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕工廠趁風雨天偷排情況嚴重，且查緝不易，議員建議市府修訂自治條例，建立吹哨者機制，並會同政風單位設置檢舉專線，提高獎金；對此，環保局應允會立即規劃。

議員建議修自治條例

根據環保局統計，今年七月二至五日高雄豪雨期間，空污檢舉共五十八件，較去年沒下雨同期多出九成三，水污檢舉也多出四成，但其中確認污染的十六件檢舉案中，僅二件告發。

市議員郭建盟昨在議會質詢時分析，業者趁風雨天偷排廢水，原因之一是查緝不易、抓不到現行犯，根據「事業放流水採樣方法」規定，稽查員須帶著GPS設備，在排放口外採集污水，再送至合格實驗室，但下大雨時水流快，且查緝人員也很難得知業者何時排放？暗管在哪裡？

下大雨水流快 難查到

郭建盟說，第二個原因是違法利得高於罰鍰，廢水處理費從二○一四年每噸一萬五千元，漲到今年四萬二千元，漲幅達二．八倍、污泥的部分以膠條為例，二○一四年每噸二八○○元，今年漲到七千至九千四百元，由於成本飆升，不法業者乾脆趁風雨天偷排。

他強調，環保局查緝人力不足，要解決工廠風雨天偷排，他主張強化「吹哨者」機制，在地方污染防制自治條例中，制定「吹哨者」機制，鼓勵糾舉不法。

郭建盟並提出由政風單位在「個人資料保護法」、「刑法」保護報案人身分的機制下，設置吹哨者檢舉專線的建議，同時修訂相關檢舉獎勵辦法，提高獎金比例，必能讓更多吹哨者挺身而出。

環保局長蔡孟裕表示，會立即研議將吹哨者的保障，包含不能降薪、解僱等，以及提高檢舉獎金，納入環境維護管理自治條例。

規劃由政風專責處理

蔡孟裕並允諾規劃由政風專責處理吹哨者通報專線，並加強宣導，他也認同透過吹哨者引路，更能掌握確切證據與時效，有效遏止違法排污。