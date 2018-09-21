〈台北都會〉北農董事長 市府改派彭振聲接任

2018-09-21

〔記者楊心慧、黃建豪、黃旭磊／綜合報導〕台北市副市長陳景峻請辭台北農產運銷公司董事長，由農糧署主秘翁震炘代行董事長，台北市長柯文哲昨上午首度鬆口表示，北農董座將由台北市工務局長彭振聲接手；至於農委會主委林聰賢是否也贊同這項人事案？柯則說：「還好啦。」

按照農委會與台北市政府默契，北農董事長職務，大多由北市府指派，在北農面臨第一果菜批發市場一四○億元改建案的龐大壓力與輿論關注度當下，擁有工程專業背景的彭振聲出線。對於外界質疑工程背景如何掌管農務？彭振聲說，董事長負責全盤考量，上任後先做興建果菜市場工程，將市場蓋好。

北農將在九月底前召開臨時董事會，由廿三位董事投票選出新常董，最後選出董事長，目前市府與農委會已協調由彭振聲參選常董，並推為董事長。據了解，彭振聲為市府與農委會協調出來的人選，農委會則對此人事無意見。

北農昨下午也證實收到市府公文，內容為「自九月廿一日起，改派彭振聲接替陳景峻擔任董事職務。」

國民黨市長參選人丁守中曾批柯文哲將吳音寧當成政治提款機，「吳早就該換掉，但柯為了選舉操作，很可能到選前把她換掉」，對此多數北農董事皆說沒聽過相關消息，並表示柯應不會在選前敏感時機將吳換掉，若真打算換人，比較可能的時間點會是在選後。