〈台北都會〉關渡防水道路拓寬 砸大錢被質疑

2018-09-21

〔記者郭安家／台北報導〕投資客關注許久的關渡平原，被台北市長柯文哲定位為休閒農業區，工務局明年編列四．二七億元預算要將貴子坑溪兩側防水道路拓寬，總長二．七五九公里工程，北邊由水利處發包、平均每公里造價一億元，南邊則由新工處發包、平均每公里造價三．五八億元。由於造價高，水利處預算昨上午在議會工務委員會引起關注，議員還質疑「要給別人飆車嗎？」並決議暫擱預算；不過，下午新工處部分的預算卻闖關成功。

北側被暫擱預算 南側闖關成功

貴子坑溪北邊水防道路及周邊環境改善工程，由水利處編列預算，預計明年拓寬穿越關渡平原的道路，從北側的捷運復興崗站一帶的中央北路二段銜接至大度路；水利處河川工程科長羅木榮說明，現有防水道路為六公尺及六．五公尺寬，將拓寬為十公尺、十．五公尺寬，設置專用車道、人行道、自行車道，預計要兩億元工程款。

羅木榮表示，防水道路與一旁的農地有二至四公尺的高低差，不只鋪設馬路，還要填土，並施作擋土牆斜坡道，讓農民方便帶著農具進出，由於長度達兩公里，「錢就是需要這麼多」；而水利處拓寬土地全部是公有地，該處也沒有私有地、七星農田水利會土地，因此不必徵收。

昨議會工務委員會中，議員陳永德質疑該處有淹水問題？水利處回應，是擔心該處交通事故，因假日騎自行車觀光客多，現場卡車也非常多。議員周柏雅質疑，台北市政府可於假日於現場作特殊的交管，該處平日沒那麼多人，砸大錢「你（水利處）要給別人飆車嗎？」因此委員會召集人王欣儀裁示先暫擱預算，待水利處進一步向議會補充說明。

不過，新工處明年也在同一條路編列二．七二億元預算，要將貴子坑溪南邊七五九公尺防水道路拓寬，以銜接水利處北邊的防水道路拓寬工程，但新工處的造價平均每公里高達三．五八億元，比水利處編列的還高，但下午工務委員會審該筆預算時，竟意外未遭質疑，順利闖關。