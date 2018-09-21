〈台北都會〉雙北桃園YouBike傷害險 10.1 起上路

2018-09-21

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市交通局昨召開記者會，宣布台北市、新北市與桃園市的公共自行車YouBike，將於十月一日起同步受理投保公共自行車傷害險，騎乘者若有事先於網站登記個人身分資料，在騎乘YouBike時發生意外事故，導致住院、失能或死亡三種情況，不論自摔或被撞受傷，都能連絡國泰產險公司處理後續理賠，但要注意，保險方式是「一卡對一人」。

保障騎乘者 可登錄認證資料

台北市平均每年會發生約一千三百起自行車事故，但YouBike過往只投保公共意外責任險與產品責任險，對於騎乘者受傷並無保障，直到今年六月，先增納第三人責任險，騎乘者撞傷路人可申請保險理賠，今年十月，保障騎乘者本身的傷害險也將上路。

最高理賠百萬 住院醫療日額千元

交通局昨指出，從九月二十日起，申請微笑單車的會員，已經能在YouBike官網或各租借站旁的Kiosk資訊服務站，登錄個人身分認證資料，保險會從十月一日起生效，在台北、新北、桃園的公共自行車租賃站承租YouBike，因遭受意外傷害事故致失能或十五歲以上者身故，最高得獲一百萬元保險理賠，倘因受傷住院，每日住院醫療保險金一千元。

交通局也說明，若要獲傷害險保障，騎乘者租借YouBike時，必須使用登記為會員本人的悠遊卡或一卡通，先上網登記出生年月日、身分證字號與被保險人連絡電話三種資料；若是換了新的卡片或向親友借卡去承租YouBike，就必須在租借YouBike前，就上網或操作Kiosk資訊服務站機器更改相關資料。