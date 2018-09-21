〈台北都會〉台北果菜市場千名承銷商休假 秋節蔬果恐價跌

2018-09-21

〔記者楊心慧／台北報導〕下週一中秋節將至，台北漁產和畜產批發市場將自中秋節當天起連續休市三天，台北果菜批發市場則在中秋節不休市，僅於秋節後休市兩天，但台北蔬菜商業同業公會發放問卷調查，高達九十五％會員反對臨時更改，仍希望維持連休三天，因此中秋節當天第一、第二批發市場將有約一千位承銷業者會休假，恐將供過於求導致價格下跌。

漁產和畜產市場休3天 果菜休2天

今年休市日程早在去年定案，未料，年初春節連續休市引起風波，導致市場處召集相關業者更改休市日程，在未取得承商共識下，逕自對外宣布果菜批發市場改休兩天，漁產及肉類維持休三日。

去年拍板又更改 業者：早已規劃行程

台北蔬菜商業同業公會理事長林長平不滿表示，去年已拍板今年中秋休市三天，承銷業者每週僅休禮拜一，難得有假期能休，早已規劃好行程，市場處又更改造成很多業者困擾，蔬菜公會也對會員發放問卷，調查中秋休假意願，高達九十五％支持維持休三天，預計中秋節當天第一、第二批發市場約有一千位承銷業者會休假。

去年漁、畜、農產中秋節十月四日當天皆沒休，僅休十月五、六日兩天，當時中秋節當天蔬菜到貨量為一九三五噸，蔬菜平均整體價格為每公斤廿九．八元，而十月七日開市當天蔬菜到貨量為二一八五噸，蔬菜平均整體價格為廿七．六三公斤，由於到貨量增加，使菜價下降了二．一七元。

今年雖然台北果菜批發市場中秋節不休市，不會因連休三天開市到貨增加而價跌，但反而擔心會因多數承銷業者休假，導致供過於求而菜價下跌。而昨日蔬菜到貨量為一二七五噸，蔬菜整體平均價格為每公斤卅五元，到貨量比去年中秋節前夕的二一○○噸少了八二五噸，價格則比去年同時間的平均價格每公斤廿八．二元，高了六．八元。

市場處：產地到貨量減 應不會供過於求

因此市場處認為，由於產地上個月受到大雨影響，每日到貨量約一二○○至一四○○噸間，相較盛產時期少很多，所以應不會有供過於求的問題。

針對蔬菜公會九十五％會員仍會休假的因應措施，北農主秘路全利表示，目前已與產地溝通、調節出貨，當天不會有過多的到貨量，同時也鼓勵承銷人進場參與拍賣。