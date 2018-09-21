〈台北都會〉五股國民運動中心 後年3月完工

2018-09-21

〔記者葉冠妤、翁聿煌／新北報導〕斥資一．八四億元興建的新北市五股國民運動中心昨天動工，是全市第十六座，預計二○二○年三月完工，提供游泳、健身、跳舞場所；另外，新北市第五十七家「土城興城公共托育中心」昨天啟用，市長朱立倫表示，積極推動「幼托公共化」政策，活用學校閒置教室打造「新十二年國教」，讓孩子從零歲到十二歲都受益。

新北第16座 結合洲子洋公園

朱立倫出席五股運動中心動工典禮，他表示新北市的國民運動中心在全國數量最多，運動人口也越來越多，五股國民運動中心未來將結合洲子洋公園，打造寬敞休閒的運動環境，讓市民越動越健康。

彈塗魚的造型 凸顯濕地特色

市府工務局表示，五股運動中心是地下一層、地上三層，地下一層為泳池機房、機電空間，一樓有廿五公尺的游泳池、兒童池、冷熱水池、Spa池、餐飲區、販賣部等，二樓是體適能中心，三樓有韻律教室、彈性使用空間，總樓地板面積為三九八八平方公尺、約一千兩百坪。

工務局指出，五股運動中心場館只使用到洲子洋公園十三．四一％的面積，其餘公園空間仍維持原有功能，運動場館的外觀採用彈塗魚造型，凸顯洲子洋公園的濕地特色，讓前來運動的民眾透過「彈塗魚之眼」的景觀窗，欣賞洲子洋公園的生態池與綠帶，在運動休閒之際，也能親近大自然。

公共托育中心 土城再添一處

另外，「土城興城公共托育中心」昨天啟用，朱立倫說，新北市目前已有廿六間公共托育中心設置於學校內，善用學校的閒置空間深獲好評。

社會局兒童托育科科長林秀穗說，預計收托四十五名零歲至二歲的嬰幼兒，從今天（廿一日）起，至十月二日下午五點受理登記，如登記超過收托名額，將於十月四日抽籤，有零歲到六歲幼兒的家庭，可運用親子館各項服務。