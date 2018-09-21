〈北部〉《花蓮縣鄉鎮市長選舉 富里鄉選情分析》 現任議員轉戰 農會總幹事拚上壘

2018-09-21

記者花孟璟／專題報導

花蓮縣富里鄉現任鄉長黃玲蘭兩任屆滿將轉戰花蓮縣議員，僅當過一任縣議員的張智冠轉戰鄉長，與前富里鄉農會總幹事陳榮聰對壘，陳榮聰雖去職總幹事五年，但在現任總幹事支持下可謂重棒出擊！

六十歲的前富里鄉農會總幹事陳榮聰是基層民代出身，曾任富里鄉代表會主席、縣議員，縣長機要祕書、縣府南區服務中心主任、又當過花蓮縣工業策進會總幹事，並獲聘二屆富里鄉農會總幹事，直到縣長傅崐萁上任後，陳被視為謝深山人馬，被傅培植的水利會彭金山拉下馬。

但陳榮聰影響力不減，彭金山只當了一任，陳榮聰昔日農會幹部張素華去年強勢回歸，九席理事都被張拿下、獲聘總幹事；陳榮聰在二OO二年曾獲國民黨提名參選富里鄉長沒當選，今年再接再厲二度參選，在農會奧援下地方各界咸認勝算不小。

四十八歲的「警察議員」張智冠家族在東里開西藥房，祖父張錦榮曾任七屆縣議員、三屆副議長，姑姑張懷文是壽豐鄉長；張智冠四年前從縣警局刑警大隊偵查佐轉換跑道選縣議員，一口氣衝出四六四八票，獲第一高票當選，比第二名高票當選的王燕美足足多了近千票，氣勢驚人。

張智冠布局選鄉長已久，為了與鄉民博感情、勤跑鄉里及部落，服務獲得好評，所以國民黨本屆富里鄉長開放參選，二人同時獲得國民黨推薦，而登記前張還被謠言抹黑「從婚外情到不肖子都有」，隨年底接近選戰也將愈來愈激烈。