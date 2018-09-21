〈北部〉抹香鯨游近船邊 生態作家籲訂賞鯨規範

2018-09-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮外海近二日抹香鯨大爆走，還游到賞鯨船附近，距離近到連換氣噴水都能直接灑在遊客臉上，引起民眾驚呼，但有生態旅行作家見狀質疑賞鯨船距離鯨豚太近，呼籲官方應制訂「賞鯨規範」，避免叨擾海洋生態。

有「潛水高手」封號的抹香鯨，近日接連現蹤花蓮外海，讓賞鯨客「鯨喜」不斷，並主動浮在海面上與遊客及船隻近距離接觸，甚至出現磨蹭船隻動作，展現高度親和力。

但有生態旅行作家前日在臉書分享抹香鯨影片，質疑但賞鯨船是否離抹香鯨太近了呢？台灣賞鯨業發展至今已超過廿年，但卻沒有官方制定相關法規規範，台灣到底何時才會有「賞鯨規範」呢？

花蓮縣府：依漁業署規範執行

花蓮縣府農業處漁牧科長黃耀興回應，目前縣府未制定任何賞鯨規範，全依漁業署制定的規範來執行，花蓮三家賞鯨業者為讓賞鯨豚活動能永續發展，彼此之間都有自律規範，若要訂定「自治條例」，得邀集相關專業人士制定，程序較繁瑣，目前尚未規劃。

他說，漁業署曾就賞鯨業務召開二次公聽會，但限於無法源根據，只能列成「賞鯨事業注意事項」分別是距離鯨豚三百公尺即應減至無浪速、應由側後方接近、距鯨豚八十公尺，應減至怠速、避免多艘船同時包圍觀賞一群鯨豚、對母子群要保持更遠距離及離開鯨豚船隻應保持無浪速度等。

賞鯨業者呂世明也說，業者彼此都有默契，只要發現有鯨豚出沒，船隻在接近鯨豚的五百公尺範圍內，就會將船隻保持怠速狀態，盡量避免干擾到鯨豚活動。