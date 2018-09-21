〈北部〉花蓮集團結婚同心酒 蔡碧仲妙語祝福

2018-09-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府昨舉行「愛戀花蓮，幸福一生」秋季集團結婚記者會，代理縣長蔡碧仲受邀主持「同心酒」儀式，致詞時妙語如珠，頻頻叮囑新人執子之手還要永不放手，並傳授新郎愛妻守則，告誡千萬不要「一言九頂」，盡快生兒育女，擁有百分人生。

79對新人下月7日舉行婚禮

花蓮縣秋季集團結婚今年共計七十九對新人完成報名，十月七日將在遠雄悅來飯店舉行婚禮，新人代表曾祥霖、蔡雅婷昨提前接受眾人祝福，在蔡碧仲的見證下，完成同心酒儀式，為下月浪漫婚禮暖場。

受邀擔任新人代表的新郎曾祥霖，任職花蓮縣消防局鳳林消防分隊，與擔任旅遊部落客、婚禮主持人的新娘蔡雅婷，原是高中同學，大學時雖曾一起在海洋公園實習但並未「來電」，直到出社會後意外重逢，才讓二人墜入愛河，經交往決定共度餘生。

蔡授愛妻守則 執子之手永不放手

「百年修得同船渡、千年修得共枕眠！」蔡碧仲說，縣府辦理集團結婚廿二屆以來，共促成逾千對佳偶，期盼新人們都能執子之手，但還要永不放手，不要羨慕七世夫妻，而是要努力圓滿這輩子，這樣下輩子再碰到時，才會是良緣。

以自己為例 逗得台下哈哈大笑

蔡碧仲現場還頻頻傳授夫妻相處之道。他說，談戀愛的時候，看彼此都會放電，但在同一個屋簷下後，日子一天天過就會變成一種負擔，夫妻情誼建立，一定要像戀愛時一樣「經常放電！」

蔡碧仲還說，心中一定要時常充滿祝福，若心中有憤，看別人都是大便，但心中有愛，與人相處就會非常和諧。最後，他還以自己生二女、二男為例，勉勵新人多多增產，強調不一定要早生貴子，早生貴「女」也是好事，一女一男就是擁有一百分的人生，而他則是「兩百分」，逗得台下哄堂大笑。

花蓮縣政府自舉辦集團結婚後，截至目前共促成一千八百一十四對新人，今年每對新人將可獲贈五十吋液晶電視作為「成家禮」，遠雄悅來飯店也將提供新人親友各式住房優惠，並憑親友證，可購買當日海洋公園門票優惠價。