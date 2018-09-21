〈北部〉宴請選民 村長參選人涉賄交保

2018-09-21

〔記者洪美秀、蔡孟尚、黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉村長參選人李姓女子，被檢舉涉嫌與丈夫宴請卅名選民尋求支持，檢察官訊問後分別裁定以五萬元及三萬元交保，這是新竹縣十天以來第三起賄選案，其中兩件發生在尖石鄉。

檢警調查，李女七月間在橫山鄉某餐廳擺三桌宴請選民，每桌不含酒和飲料就要四千五百元，李還逐桌敬酒，言談間尋求與會者投票支持她當選。李女供稱，請客只是想給大家好印象，不知道這樣已構成賄選，還反問警察「我在登記前請的也算嗎？登記後就都沒請了！」

謝文進 計程車後援會成立

而選戰加溫，各候選人也加強動員，爭取支持。無黨籍新竹市長參選人謝文進昨天成立計程車後援會，多家車隊數百名運將相挺。謝文進並二度與國民黨新竹縣長參選人楊文科「合體」，跟無黨籍台北市長參選人「錕P」、台大教授李錫錕及新竹縣議會議長張鎮榮一起做公益，幫忙促銷喜憨兒月餅。

林智堅 小智號力挺曾文濤

尋求連任的民進黨新竹市長林智堅的小智號行動宣講車，昨天傍晚首次到東區，和市民面對面談市政建設與各項政策，他並力薦市議員參選人曾文濤。

楊文科 推7大縣政行動方案

國民黨新竹縣長參選人楊文科，昨天則到關西鎮參加東方早起會座談、仁安里固本會報等活動，提出科技交通建設、智慧便民生活、綠能永續產業、青年創業招商、文化教育深根、精緻農業觀光、數位透明政府等七大縣政行動方案。

鄭朝方 街頭拜票再推政策

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨天一早與同黨縣議員參選人，在竹北市自強南路口向民眾道早安，鄭陣營表示，鄭朝方當選縣長將把竹北變成新竹縣的YouBike示範先行區，並跟新竹市合作讓道路交通號誌同步。

徐欣瑩 協助企業活絡經濟

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨天出席「圖解公司法修正事典」新書發表會，表示當選縣長將全力協助企業，讓民間動能有最大的發揮，活絡經濟，提升就業薪資。