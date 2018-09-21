〈北部〉新豐「最毒海岸線」 開挖 清除毒垃圾

2018-09-21

〔記者黃美珠／新豐報導〕挨批是「最毒海岸線」的新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸，在環保署補助三千八百萬元、台灣鋼聯公司免費協助做最終清運處理下 ，昨天下午開工挖除被非法棄置的一三八○立方公尺，逾二千二百多公噸有害集塵灰，預計年底前完成。

挖除逾二千二百公噸有害集塵灰

新竹縣長邱鏡淳說，此一場址的土地分屬縣府、林務局、國防部所有，過去幾十年來因公部門疏於管理，才會讓不肖之徒有機可趁，將要求所屬積極管理且持續追查涉嫌偷倒者予以嚴懲。

新竹縣長：持續查偷倒者並嚴懲

邱鏡淳說，這項集塵灰移除工程歷經五次公告才終於標出。但環保署補助款只能支應開挖跟篩分的工程，後續的清運處理費另需三千多萬元，感謝台灣鋼聯公司無償協助。

感謝台灣鋼聯無償協助後續清運

縣府環保局表示，根據環保署的調查，新豐海岸被非法棄置廢棄物的區域長約兩公里，位在新豐、竹北區域垃圾掩埋場外沿岸，共約有三萬五六二九立方公尺。當中有害事業廢棄物集塵灰一三八○立方公尺，占總量約四％，爐碴約十二％，營建廢棄物約十一％，家戶垃圾約七十三％。

其中被用太空包非法丟棄在場址南端四百公尺長海岸的廢棄物，覆土下堆砌約二到三層，含高濃度的鐵、鋅、鉛， 戴奧辛檢測值為二七五○到四四七○皮克（p/TEQ/g），高於管制標準一○○○皮克，確定是電弧爐煉鋼業集塵灰。

所幸廢棄物下方的原生土壤初步檢驗並無遭污染現象，沿岸的海砂經採檢發現，鎳、砷、鋅介於上限值與下限值間，戴奧辛沒有明顯偏高的狀況。

防邊坡坍塌 同時用石籠工法護坡

另外在場址北側一百多公尺長的海岸也發現有害廢棄物，為煉鋼業爐渣微粒，混雜微量集塵灰，也將一併移除。

為避免場址南側、鄰近海洋的一般廢棄物可能因邊坡坍塌滑動而流入海洋，這次工程也將一併用石籠工法做好護坡，北側則用周圍的營建廢棄物復原。