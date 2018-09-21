〈北部〉楊梅體育園區11月動工 體育局獲監院肯定

2018-09-21

〔記者陳昀／桃園報導〕市府體育局前幾年因預算執行率低落備受批評，審計部也就桃園各體育園區、國民運動中心進度落後函送監察院調查，而隨著桃園、中壢國民運動中心分別啟用營運，楊梅體育園區也已完成土地徵收，將於十一月動工，監院上月底函覆調查結果並對市府表示肯定，讓體育局總算揚眉吐氣。

預算執行率挨批 函送監察院調查

體育局從二○一四年起編列楊梅體育園區土地徵收相關預算，桃園、中壢及蘆竹國民運動中心則於二○一二年起編列為同一筆預算，但先前都遲未動工，導致體育局屢次被市議會抨擊預算執行率低落，審計部桃園市審計處二○一六年開始查核追蹤，更在報告直指體育局預算籌編欠當、嚴重影響施政效能，函送監察院調查。

7月土地取得完成 發放價金10億

體育局副局長房瑞文表示，楊梅體育園區截至去年累積保留款達十三億元，主因是基地範圍多為私人土地，土地協議價購及徵收面積達四．五六公頃，成為拖垮體育局預算執行率的主因；而體育局歷經四次公聽會、二次協議價購會議，今年四月獲內政部同意辦理徵收，於七月完成楊梅體育園區土地取得，發放價金達十億元，規劃設置國家跆拳道訓練中心與多功能運動暨體育展演中心等場館，預計十一月動工。

房瑞文表示，桃園、中壢、蘆竹國民運動中心共同編列十四億元預算，後因變更設計，加上蘆竹國民運動中心更換地點而進度延宕，但桃園、中壢兩座國民運動中心都已於今年順利營運，蘆竹國民運動中心也將於明年七月完工。

監院八月底函覆給市府的調查結果，提及桃園、中壢國民運動中心預算執行率已達百分之百，體育局也克服楊梅體育園區及平鎮、八德、蘆竹國民運動中心的用地取得困難並發包施工，稱許市府已依循進度辦理體育園區及國民運動中心工程。房瑞文說，監院的回函無非是一大鼓勵，體育局將持續努力，如期如質完成各項體育建設。