〈中部〉建國市場慶2週年》盧秀燕指被擋上台 林佳龍斥抹黑

2018-09-21

〔記者張瑞楨／台中報導〕建國市場昨舉辦成立兩週年慶生與中秋節促銷活動，市長林佳龍應邀到場，同一時間到市場拜票的國民黨市長參選人盧秀燕卻說，市府舉辦的活動，主辦單位「不方便讓我上台」。對此，建國市場管理自治會長蔡鈴欽說，自治會已告訴盧，市場辦活動時來拜票，時間不恰當，希望改期，「她知道禮貌上應該如此」；林佳龍則認為，盧秀燕上述說法，又是抹黑之詞，「個人要造勢，儘量不要喧賓奪主」。

建國市場昨舉辦「二週年慶暨中秋佳節購圓滿行銷活動」，盧秀燕等人到市場拜票，但未進入會場，她說，「這是市府辦的活動，我們原想共襄盛舉、參加活動，但主辦單位卻告訴我們，不方便讓我上台」，她認為「不勉強」，就直接到市場拜票。

自治會︰拜票時間不恰當

針對不能上台之說，蔡鈴欽回應說，市場自治會是這場活動的主人（主辦單位），他告訴盧秀燕，昨是市場慶生大日子，在市場辦活動時造訪，時間「真的很不恰當」，希望盧能尊重市場自治會，改期再來拜訪，「她（盧秀燕）知道禮貌上應該如此」。

林佳龍則說，市府不讓盧秀燕上台之說又是抹黑之詞，「個人要造勢，儘量不要喧賓奪主」，這是建國市場自治會辦的活動，盧秀燕造訪拜票之舉「稍微比較粗魯」，許多民意代表常於過年過節來建國市場拜訪，會特別注意不要影響店家生意，昨天活動「我想還是要尊重主辦單位」，蔡會長曾向他反映心聲，他希望各界「儘量尊重主辦單位」。