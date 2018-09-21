〈中部〉好湯溫泉季玩谷關 7款溫泉便當招客

2018-09-21

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府十月將舉辦「好湯溫泉季」，嚴選在地食材推出七款不鏽鋼溫泉便當，主廚展現好手藝，菜色多樣，價格一百二十元至二百元不等，觀旅局長陳盛山昨天說，家庭人數少就享用便當，再叫一盤菜、鱘龍魚湯，旅遊、美食一次滿足。

台中谷關好湯溫泉季自十月一日至十一月卅日舉辦，觀旅局表示，今年以溫泉便當為主軸，邀請全國大飯店主廚李坤昌擔任代言人，由在地飯店或餐飲業者結合當地農特產，推出平價便當，昨天在市府舉行啟動記者會。

李坤昌表示，溫泉便當注入養生保健概念，輔以花卉多彩視覺享受，米食以五穀飯、紅藜飯、薑黃飯為底，也運用不同顏色的蔬果入菜，讓花博意象的溫泉便當色彩繽紛，讓人食指大動。

陳盛山說，十月六日還要舉辦精彩嘉年華活動，邀請台中姊妹湯日本青森縣溫泉區及北海道登別溫泉區等貴賓參加，現場製作「青森蘋果派」提供遊客品嘗，要用美食、溫泉、生態、農業、糕餅吸引國際觀光客停留台中更久。

觀旅局表示，為鼓勵登山愛好者造訪谷關七座知名山岳，當天活動也安排「谷關七雄完登頒證儀式」，提供在地的烤大豬、白冷冰棒、原民麻糬等「原民美食」，讓遊客免費品嘗，並盛大舉辦「谷關浴衣遊街」活動。

觀旅局指出，溫泉便當以不鏽鋼餐盒盛裝，刻有溫泉LOGO及吉祥物「貝圖努乎（泰雅族語betunux）」圖騰樣式，遊客只要憑十月五日及六日在谷關消費滿一千元的發票或收據，就可在會場兌換一組，限量二百組，換完為止。