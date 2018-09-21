〈中部〉李科永圖書館啟用 場外陳抗

2018-09-21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民間捐建的台中市李科永紀念圖書館廿日開館，市長林佳龍強調，將定位為以幼兒教育為重點的圖書館；因用地位於自辦重劃區，場外有黎明幼兒園保留行動民眾前往抗議「重劃搶地，市府剪綵騙選票」。

台中市李科永圖書館由民間人士李科永後代捐贈八千五百萬元興建，市府接續投入三千萬元進行內部裝修家具設備及綠化工程，另編一千六百萬元購買新書，全館三層樓，藏書五萬五千餘冊。

抗議民眾︰自辦重劃違法搶地

因李科永圖書館位於南屯九三單元二重劃區，昨十餘名黎明幼兒園保留行動民眾前往圖書館外舉白布條，抗議圖書館所在的公九三公園是單元二自辦重劃區的公共設施用地，但單元二自辦重劃未合法取得地主產權過半同意書；台中許多自辦重劃都有類似違法，市府無視違法行為，還選前剪綵做政績，根本不顧人民。

因陳抗活動未申請集會遊行，警方三度舉牌警告，陳抗民眾在圖書館旁的公園繞行表達意見後離去。

林佳龍︰定位幼教圖館 盼親子共讀

林佳龍昨為圖書館啟用剪綵後強調，李科永圖書館部分館區位在公園內，定位為幼兒教育圖書館，也是想要發揚在附近因重劃受影響的黎明幼兒園，希望讓公益興辦學校、造福下一代的精神能傳承；未來盼李科永圖書館有更多親子來互動共讀。

地政局表示，市府審核所有自辦市地重劃案件的程序，皆依法行政，針對黎明幼兒園拆遷案，市府之前積極介入爭取幼兒園緩拆，努力協調、釐清問題，雙方在各持己見下尋求司法訴訟解決爭議，日前黎明幼兒園拆遷案更三審敗訴，市府尊重法院判決結果，也盼雙方持續溝通尋求共識。

文化局指出，李科永圖書館以建立中部繪本及幼教資源基地為目標，發展幼兒教育特色，典藏二萬多冊相關圖書，未來將結合社區幼教資源推廣。