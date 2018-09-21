〈中部〉花壇彩繪稻田 巨無霸土地公好神氣

2018-09-21

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉公所上月在永春村著名景點「三春老樹」旁稻田，種下黃、紫、白、綠等四種顏色的秧苗，整座稻田規劃成包括有文德宮土地公、白沙坑燈排及狗狗等圖騰，目前已展現出具體圖形，色彩繽紛的巨無霸土地公圖案在田間隨風搖曳，十分美麗，連日來吸引不少遊客提前來此拍照遊憩，大家都讚不絕口。

花壇鄉長李成濟表示，三春老樹的一棵老茄冬樹，曾因一支飲料廣告而紅遍全台，遊客如織，如今歸於平靜，假日偶有車友路過小歇或攝影愛好者前往拍照，為重新打響三春老樹名號，三年前鄉公所在這棵茄冬樹旁設置一個彩繪稻田。

彩繪牆、花海、三春老樹 邀約遊客

上月初，公所稻田彩繪種植團隊將今年圖案電腦製作，並在永春村3D彩繪牆前四分地的稻田十字定位後進行插秧，至今已長出第一節稻莖，稱為分蘗期，是最漂亮的時候，鄉公所並在現場搭建臨時高架看台，讓遊客眺望視野更清楚，配合彩繪牆、花海、三春老樹等，希望能串聯周邊產業景點，帶動觀光人潮。

李成濟說，今年適逢狗年，彩繪稻田的圖案包括有文德宮土地公、白沙坑燈排及狗狗等圖騰，從即日起開放觀賞到十一月中旬二期作收割為止，另毗鄰三春花田目前種植有百日草及紫色繡線花、金針花，下個月還有罕見的北海道向日葵及台灣種向日葵花海，歡迎遊客共襄盛舉。