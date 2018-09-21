〈中部〉南投觀光感謝祭 3萬組序號送好康

2018-09-21

〔記者張協昇／南投報導〕為提振縣內觀光產業，南投縣政府將從十月起舉辦為期五個月的南投觀光感謝祭活動，十月十日上午起將開放民眾上網搶優惠序號，憑序號即可享有縣內飯店、餐飲等五大觀光產業優惠措施，並參加每月抽獎，有機會入住縣內每晚上萬元的日月潭雲品等頂級飯店，且只要持序號消費，還能參加終極抽獎，抽中汽車大獎。

10月10日開放網頁索取

鑑於國內近來觀光業不景氣，南投縣政府結合縣內飯店、餐飲、遊樂區、遊船業及伴手禮等五大觀光相關產業，規劃二○一八觀光慶典南投感謝祭活動，盼吸引民眾到南投縣消費。

優惠涵蓋五大觀光產業

南投縣長林明溱及縣府觀光處長王源鍾昨宣布，該活動將從十月十日上午十時十分起，開放民眾上「南投好好玩」網站，憑臉書或e-mail帳號註冊後搶優惠序號，每個產業將釋出六千組序號，共有三萬組序號，民眾每個產業可各索取一組序號，序號搶完即關閉系統，另十二月十二日也會再開放另一波搶序號活動，當日起至一○八年二月四日除夕夜晚間十一時五十九分五十九秒止，憑序號到縣內約兩百家參與活動的店家消費，即可享打折等優惠。

抽獎品有住宿券、汽機車

另外，搶到序號民眾，每月可參加抽獎，獎品包括日月潭雲品、清境老英格蘭及溪頭米堤、妖怪村等頂級飯店住宿券，且只要持序號消費，還能參加配合明年燈會活動舉行的終極抽獎，獎品除上述飯店住宿券，還有電動機車，最大獎則為汽車一部。

林明溱指出，縣府除透過感謝祭活動，加強行銷縣內觀光產業外，也積極規劃打造各項觀光建設，包括清境高空觀景步道第二期工程已開工、全國跨距最長達三六○公尺的信義鄉雙龍吊橋也預定明年一月完工，並已送件爭取合歡山為亞洲第二座經認證的國際暗空公園，盼能吸引更多國、內外旅客到南投觀光，讓南投縣朝「 觀光首都」繼續邁進。