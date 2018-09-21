〈中部〉年底選務複雜 雲林管理員尚缺千人

2018-09-21

〔記者黃淑莉／雲林報導〕年底五合一選舉，加上約有十個公投案，選務工作複雜、工作時間長，投開票所工作人員召募不易，雲林需一萬零八百六十四人，目前光管理員缺額就達千人，雲林縣選委會拜託各界幫忙，讓這次選務工作能圓滿完成。

年底選舉將於十一月廿四日投開票，雲林縣共有五百五十七個投開票所，因公投綁大選，各投票所工作人員增為十八人，加上預備人員，這次雲林縣投開票所工作人員需一萬零八百六十四人。

公投綁大選 公務員憂壓力大

一名擔任過多次選務人員的村幹事表示，投開票所工作壓力大，二○一四年首次五合一選舉，因工作複雜，且擔心發錯選票或計票出錯，大家一整天緊繃神經，結束後就有許多人反映下次不想再接。

某公所民政課選務工作承辦人員指出，年底五合一選舉綁約十個公投案，最早傳出公投案開票也要一一唱票，整個選務工作至少要到深夜才能完成，大家意願更低，甚至有教師表態不論工作費多少及補休幾天都不要去。

雲林縣選委會表示，投開票所工作人員包括一位主任管理員、十二位管理員、一位主任監察員、四位監察員，另外還要有警衛人員及預備人員，其中主任管理員及主任監察員一定要公務人員，管理員也要超過半數是公務員。

公所積極尋人 找大學生擔任

選委會指出，監察員由政黨、候選人推薦，全縣需二千二百多人，召募不困難，最頭痛是管理員，還缺一千人左右，據了解，各公所積極尋人中，甚至到大學找人。

選委會表示，為減輕投開票所工作人員負擔，中選會已確定公投開票方式由管理員計票，監察員在旁監察，不用一一唱票，大選及公投開票結果希望能在午夜十一點前完成，另選委會也積極爭取增加工作費及多補休一天，拜託大家幫忙。

首度有新住民擔任工作人員

值得一提是，這次投開票所工作人員首次有新住民加入，雲林授權各公所面試，前提需看得懂國字、溝通流利，預計全縣約有三十位新住民。