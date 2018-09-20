〈南部〉南鐵地下化 內政部通過東區北區徵地計畫

2018-09-20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南市區鐵路地下化計畫」東區、北區用地徵收計畫，昨日內政部土地徵收審議小組進行審議通過，將由市府辦理徵收公告、通知及發放補償費等徵收作業。

據了解，昨日內政部審查會議，交通部鐵道局與台南市政府派代表參加，強調市區鐵路地下化計畫無東移擴大徵收範圍，符合公益性、必要性及安全性。反南鐵東移自救會也到場陳述意見，主張南鐵不東移並不會造成鐵道地下化無法執行，指控鐵道局、南市府強制迫遷，侵害百姓土地權益，而該案也在高雄高等行政法院訴訟中。

內政部指出，該案係為消除鐵路平面阻隔及沿線鐵路噪音，減少平交道交通意外事故，紓解南市區交通，平衡都市發展，土地徵收審議小組經審議本案公益性、必要性、興辦事業及財務計畫之合理性、可行性，及公聽會、協議價購等程序之完備性後，認為本案符合土地徵收條例規定，予以審議通過。

內政部說明，仁德區工程用地已於去年核准徵收，其中施作中軌道線形改善等工程預計於今年十月銜接至東區用地，並施作銜接隧道主體工程；而北區工程範圍內則配合北引道工程及隧道主體工程，因結構連續壁施工亦須連貫，因此同時辦理東區、北區用地取得應有必要性與急迫性，分段多工作面方式施作，有效縮短工期及降低交通衝擊。

東區、北區用地範圍內公有土地使用十．二三公頃，佔八十一．八％，私有土地約二．二七六公頃，佔十八．二％。交通部鐵道局舉辦多場協議價購會及持續與各所有權人個別進行協議價購，至今年九月十日，東區協議價購取得私有土地面積約一．○三公頃，已達用地面積六十五．二％；北區協議價購取得的私有土地面積○．四六七公頃，已達用地面積六十八．一九％，仍將持續與所有權人進行協議價購。