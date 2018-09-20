〈南部〉日開車兩小時 龍崎執教不嫌遠 洪敬堯獲師鐸獎

2018-09-20

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕是怎麼樣的熱忱，讓一位老師每天開車到偏區學校任教，來回得辛苦奔波逾兩個鐘頭，仍願意堅守工作崗位近廿年，甘之如飴？龍崎國小的洪敬堯，以無私奉獻與服務，成就這段杏壇佳話。

家住安南 近20年往返奔波不覺苦

榮獲今年教育部師鐸獎的洪敬堯，家住安南區，往返龍崎國小路途遙遠，廿年如一日，校長陳新昌說，雖然他資歷已夠，但沒有請調，每天舟車勞頓，就為了陪伴偏區孩童，多盡份心力。

出身偏鄉 了解孩子最需要資源

目前擔任教導主任的洪敬堯出身北門偏鄉，更瞭解與他成長背景相似的龍崎區，孩子欠缺的是機會，因此配合校方全力爭取社會資源協助，提供更多的學習體驗。

洪敬堯關懷、同理學生的需求，執行美感教育的廣達游於藝專案，以及科技素養、TFT英語力、好鄰居基金會點數，並推動偏鄉補救學習成效計畫等，認真、用心，備受家長肯定。

洪敬堯國中畢業後曾錄取師專，但放棄就讀，大學時再考上師院，差點當了教育界的逃兵；他的理念就是「集合眾人，成就一件美好的事」，強調努力打造偏鄉「龍崎士」成功的無限可能，這就是最棒的工作。

安慶國小校長黃俊傑 也獲師鐸獎

除了洪敬堯之外，安慶國小校長黃俊傑也獲選教育部師鐸獎，用心建構安全的學習環境，積極與家長互動、交流，認真專業又充分授權的領導風格，深獲讚賞。

今年度教師節表揚活動昨天在長榮大學舉行，在絲竹室內樂的演奏聲中揭開序幕，代理市長李孟諺、立法委員黃偉哲等各界人士到場致意。