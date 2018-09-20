〈南部〉超商重複繳電信費 被吃掉一筆

2018-09-20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名蔡小姐上個月於全家便利商店高雄德安店重複繳交電信費，近來查帳赫見全家代收二筆款項共一千七百三十元，卻只幫她代繳一筆電信費八百六十五元，她認為全家只是代收，無權擋下她繳給電信業者的錢，很不合理，更啟人疑竇，她呼籲消費者到全家繳代收款，要保留收據、確實查帳，才能維護自身權益。

全家︰電腦系統有狀況

全家便利商店昨坦承疏失，並向消費者致歉，一般代收費用若重複繳款，系統會顯示異常狀況，財會單位做帳的時候即會發現，在入帳代收業者時，提供重複繳款資料，這次接獲消費者反映後，內部立刻調查，發現確實有重複收取的代收費用，初步懷疑是電腦系統有狀況，目前內部尚在釐清狀況發生的原因，會針對此張帳單的設定、代收繳費方式逐一清查，目前已將代收款項撥給電信業者，同時與消費者溝通後續賠償事宜。

蔡小姐上個月二十八日託友人幫她到全家德安店繳交電信費八百六十五元，她事後忘了這件事，隔天又到同一家店重複繳款八百六十五元，直到近來與友人聊天，才驚覺兩人重複繳款，九月十二日致電全家查出全家代收二筆款項總共一千七百三十元，卻只匯了一筆八百六十五元款項給電信業者。

蔡小姐表示，她繳多少錢給電信業者是她跟電信業者的事，全家只是負責代收，卻自作主張擋下代收款，這樣行為很不合理，若她一直沒發現，豈不是變成冤大頭？她保留提告侵占的法律追訴權。

消保官︰業者應適度實質補償

市府消保官主任殷茂乾表示，過去不曾接獲全家類似案例，全家確實有收到款項，至少不是人為疏失，系統發生問題也有可能，但消費者感受不佳，業者應適度實質補償，也因此得以發現電腦系統出現錯誤，才能避免再有類似狀況發生。