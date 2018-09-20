〈南部〉台東火車站周邊停車收費 10月上路

2018-09-20

〔記者張存薇／台東報導〕使用者付費！台東火車站周邊停車場十月一日起開始收費，機車當日計次收費十元，汽車收費第一小時十元、之後每半小時五元，且前六個月優惠，汽車每天最高收費一百元。

縣府交觀處長江慧卿指出，火車站周邊交通流量大，以往缺乏完善停車規劃，民眾趕時間違規停車，或有長期占用、報廢車輛棄置等狀況，也曾發生失竊案件，造成環境髒亂及治安死角，因此委由廠商國雲公司管理收費，提供廿四小時服務，廠商必須整理環境、定期清除雜草，讓火車站周邊環境更整潔。

機車1次10元 汽車每小時10元

近期廠商已陸續裝設停車收費設備，交觀處表示，台東火車站周邊三處汽車停車場總計三百廿七格停車位，機車停車場一處、有六百卅格，收費方式為機車當日計次十元，汽車收費第一小時十元、之後每半小時五元，至明年四月一日止優惠停車，汽車每日收費最高上限一百元，另有月票專案，汽車月票兩千兩百元、季票六千元，機車月票兩百五十元、季票七百元。

至於火車站周邊新站路、新興路路邊停車格共一百五十三格，比照現有台東市區路邊停車收費制度，每卅分鐘十元，收費時間為每日上午九時至晚間九時，台東市目前收費停車格共六百五十個，十月之後全市將增加約六百廿五格汽車停車收費格、六百卅個機車格，除車站周邊，包括南京路廣場、台東縣政府前停車場、復興光明路口停車場、傳廣路停管中心附設停車場、鐵花新聚落停車場，都將於十月起陸續開辦停車收費。