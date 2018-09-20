〈南部〉台南虱目魚節29日開鑼 300斤現煮請吃

2018-09-20

〔記者王涵平／將軍報導〕台南虱目魚文化節廿九日登場，結合將軍、北門、學甲、安南及七股五大虱目魚產區舉辦系列活動，體驗在地漁村風情，並品嚐鮮美多樣化的虱目魚料理。

馬沙溝打頭陣 連5個週六辦活動

南市虱目魚文化節系列活動由將軍區公所打頭陣，本月廿九日在馬沙溝西邊堤岸旁道路舉辦「思慕將軍嗨現活力」，現場將展示三百斤虱目魚，由總舖師料理後請民眾品嚐，配合馬沙溝3D彩繪及沙雕，舉辦漁村景觀寫生比賽、枕頭彩繪，細說虱目魚發源史、正名、養殖生態、營養價值等歷史，也有魚塭實地體驗及料理風味餐等，各項活動可至將軍區公所網站報名，至廿二日截止。

昨日記者會由北門農工熱舞社揭開序幕，出身將軍區的府城名店小滿食堂端出虱目魚創意特色料理，以及大象外燴推出風味餐兩道虱目魚傳統料理。

農業局指出，台南被稱為虱目魚的故鄉，已有三百多年養殖歷史，養殖面積、產量、產值皆全國之冠；每年八至十一月為主要產期，多以鹹水淺坪式低密度養殖，讓虱目魚有充足的活動空間，肉質更為結實，油脂含量更低，因此肉質及味道遠優於他處淡水集約養殖的虱目魚。

十月六日北門區公所辦「『虱』情畫意、愛戀北門」，十月十三日學甲區公所辦「唸戀學甲虱目魚輕旅行」，十月廿日安南區公所辦「思慕安南．魚樂台江」，最後由七股公所於十月廿七日辦理「思慕魚鄉─遊七Go」劃下句點，活動資訊可洽詢各區公所或上「臺南搶鱻報」粉絲專頁查詢。