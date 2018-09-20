〈南部〉南瀛國際民俗節 10/6蜈蚣陣踩街揭幕

2018-09-20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○一八南瀛國際民俗藝術節將於十月六日登場，今年一大特色，結合台南藝陣文化，以「出陣．交陪．排陣勢」為主題，設計「當代蜈蚣陣」領頭，並串連年輕世代cosplay動漫文化，將帶來踩街吸睛亮點。

16國21團隊參與 9天演出39場

文化局長葉澤山昨日在市政會議報告指出，邀請來自四大洲十六國共廿一個國際團體來台演出，將於十月六日至十月十四日在主場地南瀛綠都心演出九場，十月七日至十月十三日則在廿一區巡迴演出，共卅場展演，讓民眾大飽眼福。

延續往年傳統，開幕前舉辦踩街嘉年華為活動暖場，今年別出心裁設計「當代蜈蚣陣」，並將結合動漫文化吸引年輕人關注。目前規劃兩條踩街路線，分別是十月六日下午由新營區公所出發，以及十月七日下午在中西區海安路，邀民眾看國際團隊與在地表演團體展現不同文化精髓，體驗歡樂的活動氣氛。

日本岩手縣舞川鹿子躍 首度登台

另外，也首度邀請日本岩手縣指定無形民俗文化財「行山流舞川鹿子躍」，以及到越南必看的水上木偶戲，由越南民族博物館「騰海水木偶劇團」原汁原味移師台南演出。日本藝陣團隊還將到宮廟、社區及學校舉行「交陪工作坊」進行文化交流，提升活動深度與廣度。

馬紹爾、海地 國慶升旗開場表演

活動期間適逢雙十節，市府也邀請各國團隊一起參加國慶升旗典禮，其中馬紹爾群島與海地不但是我邦交國，今年也是首度參與民俗藝術節，同時也會在國慶升旗典禮前開場演出，別具意義。

南瀛國際民俗藝術節從一九九六年開始舉辦，兩年一屆，今年已經是第十一屆。舉辦廿二年來，共有四十六個國家、一百四十四支隊伍參與，可說是全國歷史最悠久的國際藝術節。

葉澤山表示，南瀛國際民俗藝術節不僅帶來精彩演出，更是展現國民外交的最佳場域，今年共動員七十六個單位投入，包括接待家庭、社區、學校、企業等，以「友誼單位」接待方式，讓國際友人體驗與學習台南在地與台灣文化，進而推廣至國際，打響台灣與台南名號。