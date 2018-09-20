〈南部〉陳其邁打造職棒隊 韓國瑜推電競人才

2018-09-20

〔記者王榮祥、黃良傑／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁昨發表高雄職棒攻略，計畫以公、民營合作模式成立高雄職棒公司，進而打造專屬高雄的職棒隊；國民黨韓國瑜則主打時下最夯的電競運動，強調要培育全方位電競人才。

陳其邁昨偕同中華民國棒球協會副理事長余政憲，李來發、尤伸評等多位高雄三級棒球知名教練，及多位高中職、大學棒球隊選手，在澄清湖棒球場宣告，要為高雄爭取職棒第五隊。

陳︰公、民營合作 成立職棒公司

陳其邁認為高雄天候條件、整體環境及體育傳統，都很適合發展職棒，他計畫參考日本廣島職棒隊成立模式，透過公、民營合作成立高雄職棒公司，進而打造專屬高雄城市的職棒隊。

陳表示，先前陸續與體育署、高雄國營事業及民間大企業討論過，蒐集官方與民間對此議題的意見，有信心在上任後立刻推動。

他強調高雄不只要成立第五支職棒，還要強化職棒整體環境，吸引更多日本、韓國職棒來高雄冬訓，間接帶動運動觀光；最終則是健全體育培訓產業鏈，讓在地優秀子弟能夠留在家鄉奮鬥。

韓國瑜則注意到電競產業趨勢，他認為電競不僅是新興運動項目，也發展出新興產業鏈，形成新的全球商業模式，高雄有條件推動。

韓國瑜表示，高雄的大專院校與高中職都有電競相關科系，只要當選市長，他有信心讓電競成為高雄市普及的全民娛樂，市府更要幫助選手爭取福利、走向國際。

韓︰設青年局 培育國際電競高手

他強調當選市長後，市府將成立青年局，青年局未來重點工作，便包括為高雄打造國際級電競高手；市府也會與企業共同募集一百億元青年創業基金，爭取四十歲以下、擁有電競產業相關創意的年輕人來高雄打拚。

韓提旗津設賭場 基進黨邀辯論

另外，針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜提高雄旗津設立賭場構想，基進黨質疑每逢選舉，國民黨只會騙選票，憂旗津被推向「澳門化」，昨公開向韓陣營下戰帖，邀韓國瑜召開市政辯論會。

韓國瑜表示，當初構想在旗津設賭場，主要是感覺觀光能量太差，所以要推動旗津全區免稅，以全面帶動觀光效能，但免稅情況下就會觸及離島建設條例（內含博弈）等法規，涉及層面涵蓋行政、立法等幾個部分；他建議基進黨的年輕朋友，先瞭解他的政見內容，再評估是否舉辦辯論。

基進黨旗鼓鹽區市議員參選人洪正表示，旗津設立觀光賭場應小心未蒙其利先受其害，國民黨曾三度提出旗津賭場，只是亂開選舉空頭支票，並批韓國瑜的旗津設立賭場政策，不懂離島建設條例、亂開競選支票。