〈南部〉蟹謝讓路 台廿六線香蕉灣段減為二線道

2018-09-20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東恆春半島東岸港口溪口的「字紋弓蟹」幼體（大眼幼蟲）從海口回溯陸地，週一（十七日）超過十萬隻的爆量奇景，吸引許多民眾前來爭睹，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）呼籲民眾在驚嘆畫面之餘，避免干擾幼蟹長大，讓生態美景永續。

字紋弓蟹幼體暴量 墾管處呼籲勿干擾

墾管處預估字紋弓蟹幼體遷徒已過高峰期，到場記錄的墾管處保育人員呼籲民眾可透過影片欣賞，若無社區解說員帶領，盡量避免到現場看熱鬧。

「陸蟹一生很累的！」墾管處保育人員說，陸蟹交配生小孩要遷移到海岸，上岸落腳阻礙重重，寶寶從浮游生物成長到大眼幼蟲階段，還得隨水的鹹度移動，不管是留在該處，或經脫殼成稚蟹再爬向棲地，過程中都不適合有過多人為活動，必須有專業社區解說員帶領，才能避免踏入水中或開閃光燈干擾，遵守生態觀察的紀律。

24至26日晚間 封路10分鐘放行10分鐘

此外，恆春半島西岸香蕉灣亦為毛足圓軸蟹等多種陸蟹棲息地，農曆七、八月月圓前後為降海釋幼高峰，為降低「路殺」，下週一到週三（廿四日至廿六日）晚間六點半到八點半，省道台廿六線香蕉灣路段將實施四線道縮減為二線道、封路十分鐘放行十分鐘、前導車引導減速的「蟹謝讓路」交管措施。