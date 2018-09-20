〈南部〉估8萬遊客湧入 中秋連假南下墾丁交管

2018-09-20

〔記者陳彥廷、葉永騫／屏東報導〕本週末就是中秋連假，屏東警方預估會有八萬人潮經屏東枋寮到恆春及台東遊玩，將於幹道沿線推出各種交通管制措施，請用路人注意。

警方預測週六早上九點到中午十二點為南下最高峰，收假日週一下午五點到六點為北返最高峰，主幹道南州交流道車流量大，建議若南州交流道車流增多，南下或北上都能利用更北方的崁頂交流道，南下車輛亦可至林邊交流道下，再左轉台十七線。

枋寮水底寮五岔路口調撥車道

警方將於省道台一線水底寮五岔路口及枋寮中山路口實施調撥車道，週六、日兩天早上八點半開始就會調撥一個北上車道供南下車輛使用；因沿山公路正在整修，難導引北上車輛，因此週日、週一將視車潮調撥一個南下車道供北上使用。

恆春警方將在各路口加派警力，省道台廿六線熊家豬腳前分隔島缺口封閉。

路邊臨停恐塞車 加強取締

屏縣交通隊強調，連假出遊者眾，但駕駛人在沿線加油站或超商休息、購物或加油時，利用路邊臨時停車，恐造成塞車，將強力取締違停。

台灣好行 電子票證享半價

此外，九月廿一日到廿四日，使用悠遊卡、一卡通等搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠 ，其中屏東縣境內路線有兩條，分別為高鐵左營站的墾丁快線及屏東車站到原住民文化園區的屏北線。