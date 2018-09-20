〈台北都會〉大巨蛋今闖都審會大會 預期聚焦交通

2018-09-20

〔記者鍾泓良／台北報導〕遠雄大巨蛋上次進入台北市都市設計審議委員會大會為二○一五年十二月，經過兩年九個月，今天終於重新進入大會。會議預期將聚焦五十七輛大客車如何在大巨蛋地面層上下客、遠雄如何說明大巨蛋容留人數及疏散計畫。此外，有關大巨蛋違反建築技術規則，不能舉辦演唱會的質疑也將納入討論。

大客車於地面層上下客 喬不攏

台灣建築中心於二○一六年進行大巨蛋防火性能審查時，要求遠雄須讓大客車於地面層上下客，遠雄去年遞件時，提議要讓旅客在大巨蛋基地北側下車，並在松菸文創園區北側倉庫上車，但文化局認為倉庫有使用需求，拒絕遠雄使用，遠雄隨後又將上車地點改為忠孝東路旅館棟處。

防災避難人數 遠雄須說明

另，遠雄於二○一三年環評核定人數為五萬九八三三人，二○一七年通過台建中心防火性能審查時的防災避難人數卻為十四萬人。對此都發局指出，因遠雄送審資料未說明要用哪個數字，後續也牽涉到逃生電腦模擬參數，因此遠雄須於會中說明園內容留人數。

另外，都發局長林洲民今年三月指出，依照建築技術規則施工篇第九十七及一二七條規定，建築安全梯須達避難層、地面層，以及觀眾席樓地板面應在基地地面七公尺以內，但大巨蛋都不符合，依法不得發出使用執照。

建築技術規則 也將納入討論

但是遠雄反駁，都審會並非討論建築技術規則的會議，並不認同市府都發局見解。

市長柯文哲隨即指派副市長陳景峻請中央居中協調，但截至目前為止，北市府及遠雄均未收到中央政府解釋函。