〈台北都會〉2018台北市長選舉政見系列五- 柯自豪敬老卡 力推石頭湯計畫

2018-09-20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府砍重陽敬老金重挫民調，雖聲稱要打造更長遠的老人福利系統，陸續推動石頭湯計畫、擴大敬老卡使用範圍、免費施打肺炎疫苗等政策，不但外界批評執行成效差，連日前北市府研考會民調也指，僅四成七受訪者知道敬老卡擴大使用，近六成受訪者不知道六十五歲以上市民可免費接種肺炎鏈球菌疫苗，老人政策儼然已成柯文哲競選連任絆腳石。

民調僅約5成知曉福利政策

取消重陽敬老金後，柯文哲宣布擴大敬老卡使用，鼓勵長者出門，然而去年推出後的一個月、市府於十一月份民調，僅三成五民眾知有此政策，今年六月研考會民調，知曉度提升至四成七，卻傳出有BUG、餘額可能用不完。

面對長者怨聲載道，柯仍堅持不應發放一次性消費，八月出席活動致詞，他自豪敬老卡擴大政策成效，到了九月更宣布將再次擴大，考慮調整計程車補助，讓長者可以搭遠一點，但相關局處皆稱仍在搜集資料，無初步規劃，也無執行時程表。

對此，國民黨市議員秦慧珠批評，柯在細節沒有出來前就急著宣布，先畫個大餅，顯然就是在買票，還急迫到相關局處都還沒準備好，根本只是為了讓市民「爽一下」。民進黨市議員顏若芳也說，選戰剩下六十幾天，柯不需要開空頭支票，應該重新思考老人政策。

台北市政府推動「石頭湯計畫」，提供長者、身心障礙者社區型服務，但上路以來使用人次偏低，仰賴里長通報，北市議員批評社會局應把錢花在刀口上。柯文哲今年五月受訪竟說，石頭湯計畫現階段實驗性質居多，怎樣是比較好的老人福利系統，還要再測試。

另外如老人共餐、免費施打肺炎疫苗等政策，均挨批執行成效低，其中老人共餐曾因核銷程序冗長，導致里長必須自掏腰包墊款，讓不少里長大喊吃不消。「樂活長青遊台北」專案主打免費帶長者遊玩，過程中卻不斷放送市政影片，不僅長者批評是「疲勞轟炸」，議員更質疑，就是為了選舉而辦的活動。